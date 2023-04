Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230428 - 0484 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Hochwertige Armbanduhr gestohlen

Frankfurt (ots)

(th) Am Donnerstagabend (27. April 2023) kam es im Bahnhofsviertel zu einem Trickdiebstahl einer hochwertigen Armbanduhr. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Gegen 19.30 Uhr verließ der 46-jährige Geschädigte ein Restaurant in der Münchener Straße, um zu telefonieren. Das Telefon hielt er in der linken Hand, was dazu führte, dass seine hochwertige Armbanduhr deutlich sichtbar war. Während des Telefonats trat ein unbekannter Mann an den Geschädigten heran, ergriff seinen linken Arm, streckte ihn und streifte ihm die Uhr vom Handgelenk. Im Anschluss rannte der Dieb auf die Straße, wo er auf ein wartendes Motorrad, besetzt mit einem Fahrer, aufsprang. Die beiden Täter fuhren in Richtung Hauptbahnhof davon. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine hochwertige Armbanduhr der Marke "Richard Mille" mit einem geschätzten Wert von ca. 300.000 Euro.

