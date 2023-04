Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230428 - 0483 Frankfurt-Nordend: Einbruch

Frankfurt (ots)

(di) Ein nächtlicher Besuch eines Lokals im Nordend endete gestern (27. April 2023) für einen 27-Jährigen in den Haftzellen des Polizeipräsidiums. Er wurde bei seinem Einbruch beobachtet. Die Polizei nahm ihn kurz darauf fest.

Über die Innenraumüberwachung beobachteten die Inhaber eines Lokals in der Sömmeringstraße, dass sich gegen 23:35 Uhr eine Person unberechtigt Zutritt zum geschlossenen Restaurant verschaffte, sich an der Kasse bediente und flüchtete. Sie verständigten daraufhin umgehend die Polizei. Die eintreffenden Polizisten nahmen bereits kurz darauf in der Holzhausenstraße eine männliche Person fest. Die Beschreibung stimmte mit den Daten der Videoüberwachung überein. Darüber hinaus hatte der Einbrecher noch das Diebesgut - Bargeld - bei sich.

Der einschlägig bekannte 27-Jährige wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Er muss sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell