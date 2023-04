Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230428 - 0482 Frankfurt-Gallus: Streit eskaliert - Mann lebensbedrohlich verletzt

Frankfurt (ots)

(di) Die Folgen eines Streites wären für einen 20-Jährigen gestern Abend (27. April 2023) in der Nähe des Hauptbahnhofs beinahe verheerend gewesen. Sein Kontrahent verletzte ihn schwer im Gesicht und am Hals. Die Polizei nahm den Täter kurz darauf fest.

Täter und Opfer hielten sich zunächst mit einem weiteren Begleiter im Bereich eines Kiosks in der Düsseldorfer Straße auf, als es gegen 18:15 Uhr offenbar zu einem Streit kam. Hierbei zückte der 22-jährige Täter ein Messer und versetzte seinem Opfer eine tiefe Schnittwunde im Gesicht und am Hals. Der 23-jährige Begleiter des Geschädigten griff hierauf nach dem Arm des Täters und hielt ihn von weiteren möglichen Handlungen ab. Dabei wurde auch er am Arm verletzt. Der Täter flüchtete daraufhin in unbekannten Richtung.

Die beiden Verletzten wurden in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt. Es wurde festgestellt, dass bei dem 20-Jährigen Geschädigten lebenswichtige Gefäße nur knapp verfehlt wurden.

Den eingesetzten Polizisten gelang es dann kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung einen Tatverdächtigen noch im Bereich der Düsseldorfer Straße zu identifizieren und festzunehmen. Die Beamten stellten bei ihm ein entsprechendes Messer sicher. Es erfolgte die Einlieferung in die Haftzellen. Der 22-jährige Tatverdächtige soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

