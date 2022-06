Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Autos aufgebrochen und beschädigt

Xanten (ots)

In insgesamt elf Fällen brachen Unbekannte in der Zeit von Samstag, 16.00 Uhr, bis Sonntag, 15.00 Uhr, Autos auf bzw. beschädigten diese. Die Fahrzeuge parkten an der Hohe Straße und der Straße Im Fort in Wardt, an der Bahnhof, der Hagenbusch- sowie der Poststraße.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Xanten, Tel.: 02801 / 71420, entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell