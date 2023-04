Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230427 - 0479 Frankfurt-Ginnheim: Trio greift 21-Jährigen an - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Mittwoch, den 26. April 2023, ereignete sich im Stadtteil Ginnheim ein Vorfall, bei dem ein 21-Jähriger von drei Unbekannten verletzt wurde. Die Männer stiegen aus einer geparkten Limousine aus und attackierten ihn mit Schlägen und Reizstoff. Nach der Tat flüchteten die Angreifer mit dem Fahrzeug. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen.

Der Geschädigte befand sich gegen 16:30 Uhr in der Franz-Werfel-Straße und hatte kurz zuvor seine Wohnung verlassen. Wenig später lief er an einer schwarzen Limousine vorbei, als aus dieser drei Männer ausstiegen und ihn unvermittelt mit Pfefferspray sowie einer unbekannten Schlagwaffe angriffen. Der 21-Jährige trug dabei Verletzungen am Kopf davon. Schließlich ließen die Täter vom Geschädigten ab, stiegen wieder in das Auto und flüchteten über den Parkplatz eines in der Nähe befindlichen Lidl-Marktes. Der Geschädigte begab sich nach Hause zu seinem Bruder. Der Notruf wurde verständigt.

Noch bevor die eingetroffenen Rettungskräfte die Verletzungen des 21-Jährigen behandeln konnten, wurde der Bruder zunächst verbal ausfällig und ging dann auch körperlich gegen sie vor. Einer der Rettungssanitäter erhielt einen Faustschlag, der andere soll im weiteren Verlauf gewürgt worden sein. Anwesende Zeugen gingen dazwischen und konnten den 39-Jährigen beruhigen. Eine alarmierte Polizeistreife verbrachte den Mann nach seiner Festnahme auf ein Revier. Er wurde nach den strafprozessualen Maßnahmen später entlassen.

Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den drei geflüchteten Tätern und / oder der dunklen Limousine machen können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 069 / 755 51499 zu melden oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

