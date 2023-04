Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230426 - 0476 Frankfurt - Nordend: Raubüberfall - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(lo) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (25. April 2023) kam es in der Böttgerstraße zu einem schweren Raub. Die unbekannten Täter erbeuteten die Geldbörse und das Mobiltelefon eines Mannes. Der Mann blieb unverletzt. Gegen 23.25 Uhr beendete ein 32-jähriger Mann seinen Aufenthalt in einem Lokal in der Glauburgstraße und schlenderte in Richtung Rohrbachstraße. Dort traf er auf zwei Männer, die sich im Außenbereich einer dortigen Bar aufhielten. Die beiden Männer sprachen den Geschädigten an, und fragten, ob er Geld wechseln könne. Dies verneinte er und setzte seinen Heimweg fort. Dabei bemerkte er, dass ihm die beiden Männer folgten. Bevor er in die Martin-Luther-Straße einbog, kamen ihm auf der Rohrbachstraße zwei Frauen entgegen. Von der Martin-Luther-Straße ging es weiter in die Böttgerstraße. In Höhe der Hausnummern 13 - 15 sprachen die beiden Täter den Geschädigten gegen 23.40 Uhr erneut an, drückten ihn gegen einen Zaun und bedrohten ihn mit einer 20 cm langen Machete. Die beiden Räuber forderten sowohl das Portemonnaie, als auch das Smartphone der Marke "Xiaomi". Nach Erhalt flüchteten beide in Richtung Martin-Luther-Straße und anschließend in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Täter 1 mit der Machete: Männlich, ca. 170cm - 175cm groß, bekleidet mit weißem Kapuzenpullover und einer augenscheinlich schwarzen Weste. Täter 2: Männlich, ca. 170cm - 175cm groß, dunkel gekleidet. Die Ermittlungen zu dem Raubüberfall dauern an. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51499 in Verbindung zu setzen, oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere die beiden Frauen, die dem Geschädigten in der Rohrbachstraße entgegenkamen, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell