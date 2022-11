POL-OS: Osnabrück/Lüstringen: Keine Verletzten bei Brand eines Carports

Melle (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Opel Meriva gegen 14:20 Uhr die "Gesmolder Straße" in Richtung Melle. Mit im Fahrzeug befanden sich zwei Kinder (männl. 7 und weibl. 11 Jahre). Aus bislang ungeklärten Gründen geriet die Frau aus Melle in Höhe der Einmündung zur "Loheide" mit ihrem PKW in den Gegenverkehr. Der Opel kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden VW UP. Die ...

