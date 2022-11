Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Schwerer Verkehrsunfall auf der K228

Melle (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr eine 42-Jährige mit ihrem Opel Meriva gegen 14:20 Uhr die "Gesmolder Straße" in Richtung Melle. Mit im Fahrzeug befanden sich zwei Kinder (männl. 7 und weibl. 11 Jahre). Aus bislang ungeklärten Gründen geriet die Frau aus Melle in Höhe der Einmündung zur "Loheide" mit ihrem PKW in den Gegenverkehr. Der Opel kollidierte hierbei mit einem entgegenkommenden VW UP. Die 24-jährige Fahrerin des VW und die 11-jährige Fahrzeuginsassin des Opels wurden dabei lebensgefährlich verletzt. Die 42-Jährige und ihr 7-jähriger Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen. Das 11-jährige Mädchen wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Unfallbeteiligten kamen mit dem Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Diese waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es zu örtlichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Straße wurde bis 19:00 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell