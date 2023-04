Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230427 - 0478 Frankfurt: Verkehrshinweise anlässlich des Radrennens "Eschborn-Frankfurt; Der Radklassiker" und verschiedener Versammlungen am Montag, den 01.05.2023

Frankfurt (ots)

Das traditionelle Radrennen "Eschborn-Frankfurt; Der Radklassiker" findet in diesem Jahr wieder am 01. Mai 2023 in Frankfurt am Main, Eschborn sowie weiteren Gemeinden des Taunus statt. Darüber hinaus sind zahlreiche weitere Demonstrationen im Stadtgebiet Frankfurt am Main angemeldet.

Aus diesem Grund wird es am 1. Mai 2023 ab etwa 06:00 Uhr morgens in der Frankfurter Innenstadt zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sowie dem öffentlichen Personennahverkehr kommen. Einzelheiten zu den Straßensperrungen im Zusammenhang mit dem Radrennen können Sie der Internetseite des Veranstalters entnehmen: www.eschborn-frankfurt.de/de/verkehr

Fahrplanänderungen des ÖPNV werden auf der Internetseite des Rhein-Main-Verkehrsbundes (RMV) veröffentlicht.

Bitte beachten Sie, dass ab dem 30.04.2023, 12:00 Uhr bis zum 01.05.2023, ca. 23:30 Uhr in folgenden Bereichen Vollsperrungen eingerichtet werden:

- Bockenheimer Landstraße ab Höhe der Einmündung Feuerbachstraße - Bockenheimer Anlage, ab Eschenheimer Tor - Reuterweg in Fahrtrichtung Alte Oper; ab Grüneburgweg

- Innenstadtrundkurs um die Alte Oper (Reuterweg, Grüneburgweg, Eschersheimer Landstraße, Hochstraße, Neue Mainzer Straße, Mainkai, Alte Brücke, Schaumainkai, Untermainbrücke, Taunusanlage)

Weiterhin werden die

- BAB 66 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, Anschlussstelle Miquelallee - zwischen 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

und die

- BAB 66 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main, Anschlussstelle Ludwig-Landmann-Straße - zwischen 08:00 Uhr bis 16:45 Uhr

am 01.05.2022 gesperrt sein.

Sowohl wegen der Radveranstaltung als auch zahlreicher Demonstrationen und Kundgebungen wird empfohlen, die Frankfurter Innenstadt am Veranstaltungstag weiträumig zu umfahren, da es zu erheblichen Einschränkungen im Straßenverkehr sowie ÖPNV kommen wird.

Die Frankfurter Polizei wird am Einsatztag eine mobile Medienbetreuung gewährleisten. Die genaue Örtlichkeit sowie Informationen zum Einsatzverlauf werden über den bekannten Twitteraccount @Polizei_Ffm der Polizei Frankfurt bekanntgegeben.

Darüber hinaus wird für die Dauer des Einsatzes eine Pressehotline unter der Rufnummer 069 / 755 - 82 555 für Medienvertreter erreichbar sein.

