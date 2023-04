Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230426 - 0477 Frankfurt - Bahnhofsviertel: 16-Jähriger festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Am gestrigen Dienstag, den 25. April 2023, kam es in einer Gaststätte in der Kaiserstraße zu einem Diebstahl einer Kellnergeldbörse. Der erst 16-jährige Tatverdächtige konnte schon kurz nach der Tat durch Beamte der Bundespolizei und der Regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit festgenommen werden.

Zivilfahnder hefteten sich am Vormittag an die Fersen des Jugendlichen, der gegen 10.10 Uhr ein Lokal in der Kaiserstraße betrat und sich in der Folge im Tresenbereich aufhielt. In einem vermeintlich unbeobachteten Moment langte er schließlich zu und entwendete eine dort liegende Geldbörse eines Kellners mit Bargeld. Anschließend verließ er die Gaststätte und ergriff zu Fuß die Flucht. Die aufmerksamen Polizeibeamten eilten ihm jedoch nach und konnten ihn wenig später festnehmen. Sie nahmen den wohnsitzlosen Jugendlichen für die weiteren Maßnahmen mit auf ein Polizeirevier und verbrachten ihn danach in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

