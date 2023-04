POL-F: 230428 - 0487 Frankfurt-Seckbach: Gartenhüttenbrand

Frankfurt (ots) - (th) Am Donnerstagabend (27. April 2023) kam es im Bahnhofsviertel zu einem Trickdiebstahl einer hochwertigen Armbanduhr. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Gegen 19.30 Uhr verließ der 46-jährige Geschädigte ein Restaurant in der Münchener Straße, um zu telefonieren. Das Telefon hielt er in der linken Hand, was dazu führte, dass seine ...

mehr