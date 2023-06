Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen a.d. Fils - Gefährliche Überholmanöver

Am Sonntag fiel ein Autofahrer auf der B10 bei Gingen durch seine rasante Fahrweise auf.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr fuhr der 50-Jährige mit seinem schwarzen Mercedes auf der B10 in Richtung Geislingen. Im Bereich Gingen überholte er verbotswidrig mehrere Autos. In einem Fall musste laut Zeugen ein entgegenkommender weißer Kleinwagen ausweichen. Nur so konnte wohl ein Zusammenstoß verhindert werden. Eine Polizeistreife stoppte den Raser in Geislingen. Das Polizeirevier Geislingen (Telefon 07331/93270) sucht Zeugen, die von dem Mercedes Fahrer gefährdet wurden oder Aussagen zur Fahrweise machen können. Den 50-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Denn nicht nur das eigene Auto muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

+++++++ 1258450 (BK)

