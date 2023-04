LPI-SHL: Autodiebe schlugen zu

Belrieth (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen einen Audi, der in der Hofeinfahrt eines Grundstücks in der Hauptstraße in Belrieth abgestellt war. Das weiße Fahrzeug hat einen Wert von circa 20.000 bis 25.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Audi A4 geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden. ...

