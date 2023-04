LPI-SHL: Unfall unter Alkoholeinfluss

Herpf (ots) - Eine 33-jährige Autofahrerin befuhr am Dienstag kurz nach 17:00 Uhr die Grobsgasse in Herpf. Ihr kam ein Auto entgegen, welches zu weit in der Mitte der Fahrbahn unterwegs war. Beim aneinander Vorbeifahren stießen die jeweiligen Seitenspiegel zusammen. Der bislang unbekannte Fahrer hielt kurz, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Angaben der 33-Jährigen muss es sich um ein ...

