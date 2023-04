Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Baumaßnahmen Bundesstraße 89

Landkreis Hildburghausen (ots)

Aufgrund der Baumaßnahmen auf der Bundesstraße 89 in Hildburghausen wurden umfangreiche Umleitungen notwendig. In den ersten zwei Wochen machten sich Veränderungen der Verkehrsführung, insbesondere für die Strecken zwischen Weitersroda nach Heßberg, Veilsdorf nach Bürden und die Kreisstraße 525 zwischen Hildburghausen und Brünn, erforderlich. Beamte der Hildburghäuser Polizei kontrollierten, dass sich die Autofahrer an verkehrsrechtlichen Anordnungen hielten. Dabei stellten die Polizisten zahlreiche Verstöße fest und ahndeten diese (siehe Pressemitteilung vom 17.03.2023). Durch die Anzahl der Verstöße war klar, dass die Kontrollen fortgeführt werden mussten, um die Sicherheit der Straßenverkehrsteilnehmer zu gewährleisten und die Einhaltung der geltenden Verkehrsregeln durchzusetzen. In den vergangenen zwei Wochen wurden weitere 51 Ordnungswidrigkeiten geahndet, da einige Autofahrer das Verkehrsschild "Verbot für Fahrzeuge aller Art" ignorierten. Zudem fertigten die Beamten fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen LKW-Fahrer, die trotz der Tonnagebegrenzung von Brünn nach Hildburghausen fuhren. Auch Geschwindigkeitskontrollen führten die Polizisten durch und konnten in Brünn 13 Fahrzeuge mit zu hoher Geschwindigkeit feststellen. Diese Vielzahl an Verstößen zeigt deutlich, dass Kontrollen notwendig sind, um die Sicherheit für Fußgänger, Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang werden auch weiterhin täglich Kontrollen stattfinden. Die Polizeiinspektion Hildburghausen bittet alle Verkehrsteilnehmer um Einhaltung der Verkehrsregeln und Beachtung der vorgeschriebenen Geschwindigkeiten. Denken Sie vor allem an die schwächeren Verkehrsteilnehmer, zu denen Kinder und andere Fußgänger zählen.

