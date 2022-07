Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geschwindigkeitskontrolle

Weimar (ots)

Am 26.07.2022, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr wurde auf der B 85, in der Ortslage Blankenhain eine Geschindigkeitskontrolle durch- geführt. Bei gemessenen 474 Fahrzeugen kam es zu 47 Beanstandungen, welche mit 43 mal Verwarn- und 3 Bußgeldern geahndet wurden. Einen Fahrzeugführer erwartet ein Fahrverbot. Er war mit 64 statt den erlaubten 30 km/h unterwegs.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell