POL-NB: Diebstahl von drei Gullydeckeln

Am Samstag, dem 28.01.2023 wurde den Beamten des Polizeihauptrevieres Demmin bekannt, dass drei Gullydeckel in einer Größe von je ca. 30 x 30 cm vom Parkplatz eines Supermarktes in der Nikolaistraße in Demmin entwendet wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben der oder die unbekannten Täter im Zeitraum vom 27.01.2023 um 16:30 Uhr bis zum 28.01.2023 um 8:00 Uhr die Gullydeckel gelöst und entwendet. Weitere Einzelheiten zur Begehungsweise oder Identität des oder der Täter sind derzeit nicht bekannt.

Aus diesem Grund ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Wer Beobachtungen zum Tatgeschehen gemacht hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern oder dem Verbleib der Gullydeckel machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Demmin unter der Nummer 03998-254224 oder jeder anderen Polizeidienststelle sowie im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

