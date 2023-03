LPI-GTH: Unter Alkohol Verkehrsunfall verursacht

Gotha (ots) - Im Zeitraum vom 03.03.23, 11.00 Uhr bis zum 06.03.23, 15.30 Uhr versuchte der oder die Fahrerin eines unbekanntes Fahrzeugs an den Absperrpfosten, ugs. "Poller", in der Jüdenstraße vorbei in die Innenstadt zu gelangen. Hierbei wurde zum einen die Ampelanlage gestreift, des Weiteren ein fester Absperrpfosten vom Gehweg entfernt und gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Wer hat die Tat ...

mehr