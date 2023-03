LPI-GTH: Absperrpfosten entfernt und gestohlen

Stadtilm (ots) - Eine 57-Jährige wurde heute Morgen bei einem Verkehrsunfall in der Altern Arnstädter Straße verletzt. Die Rennrad-Fahrerin nahm offenbar einen am Straßenrand abgestellten Skoda zu spät wahr und fuhr auf. Sie kam durch den Zusammenstoß zu Fall und musste aufgrund ihrer Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

