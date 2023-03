LPI-GTH: Beschädigt und durchwühlt- Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Werkzeuge im Wert von ungefähr 1.300 Euro entwendeten ein oder mehrere Unbekannte aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kasseler Straße nachdem sie gewaltsam in das Gebäude eingedrungen waren. Weiterhin wurde ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro verursacht. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0076017/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

