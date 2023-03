LPI-GTH: E-Bike aus Keller entwendet - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Von einem Parkhausdach in der Gartenstraße warf eine Person am 09. März, gegen 21.45 Uhr Steine auf die darunter laufende Fahrbahn sowie Fahrzeuge. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen und von den Steinwürfen geschädigte Fahrzeugführer gesucht. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0064700/2023) in Verbindung zu setzen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

