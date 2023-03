Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Schwarzhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Mittag befuhr eine 21-jährige Fahrerin eines Mercedes die B88 in Richtung Friedrichroda und überholte dort einen Subaru, welcher von einem 66-Jährigen gefahren wurde. Bei dem Überholvorgang kam es zur Kollision mit einer im Gegenverkehr befindlichen 54-jährigen Fahrerin eines Renaults. Durch den Zusammenstoß wurde der 66 Jahre alte Mann mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke gedrängt. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Beifahrer des 66-Jährigen wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

