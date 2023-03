Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Zuhälter fest

Zu eigener Verhandlung nicht erschienen - Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

Kiefersfelden (A93) / Rosenheim (ots)

Die Bundespolizei hat am Samstag (4. März) bei Grenzkontrollen an der A93 nahe Kiefersfelden einen gesuchten Rumänen festgenommen. Dem 34-Jährigen wird unter anderem Zuhälterei vorgeworfen. Vor seiner Einlieferung in die Haftanstalt musste er erst noch eine Strafanzeige entgegennehmen.

Bei der Überprüfung der Personalien des Insassen eines italienischen Reisebusses fanden die Beamten heraus, dass der Mann mit einem Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Köln gesucht wird. Demnach war der rumänische Angeschuldigte im Jahr 2020 trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht zu seiner Verhandlung erschienen. Ihm werden Zuhälterei, Freiheitsberaubung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Offenbar hatte er sich ins Ausland abgesetzt. Bei der Durchsuchung seines Reisegepäcks fanden die Bundespolizisten einen gefälschten Pass sowie einen falschen internationalen Führerschein.

Der Verhaftete wurde zur Bundespolizeiinspektion nach Rosenheim gebracht und dort wegen Verschaffens falscher amtlicher Ausweise angezeigt. Anschließend lieferten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Traunstein ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell