LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Nachmittag verletzte sich ein junger Moped-Fahrer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kirschallee/Gehrener Straße. Der 16-Jährige befuhr die Kirschallee in Richtung Angelhäuser Straße und übersah offenbar eine bevorrechtigte Toyota-Fahrerin. Die 60-Jährige war in Fahrtrichtung Dannheim unterwegs. Es kam zur Kollision ...

mehr