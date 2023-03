LPI-GTH: Beginn der Motorradsaison

Landespolizeiinspektion Gotha

Landkreis Gotha, Wartburgkreis, Ilm-Kreis (ots)

Im April eines jeden Jahres beginnt die "Motorradsaison". Die Polizei rechnet mit einem erhöhtem Verkehrs- aber auch Verkehrsunfallaufkommen unter Beteiligung von Motorradfahrern. Fahrer motorisierter Zweiräder gelten, neben Fußgängern und Fahrradfahrern, bei Verkehrsunfällen als besonders verletzungsanfällig. Ursächlich dafür ist, dass Zweiräder und deren Fahrer keine "Knautschzone" besitzen. Aus besagten Gründen ist es besonders wichtig Unfallverhütungsmaßnahmen zu treffen. Das Tragen eines Schutzhelmes ist unabdingbar und in §21a StVO gesetzlich geregelt. Geeignete Schutzkleidung, welche enganliegend ist, aus abriebfestem Material besteht und mit Protektoren versehen ist, bietet erhöhte Sicherheit. Ebenso wie geschlossenes festes Schuhwerk sollte die Schutzkleidung bei jeder Ausfahrt getragen werden. Eine Überprüfung des technischen Zustandes des Kraftrades (z.B. Luftdruck, Bremsen, Profiltiefe, Wartung) ist unerlässlich. Bei Touren mit Krafträdern sollte unbedingt vorausschauend und "defensiv" statt "aggressiv" gefahren werden. Ebenso sind die Straßen- sowie Witterungsverhältnisse jederzeit zu beachten, Kurven sollten nicht geschnitten werden. Dass Krafträder ausschließlich mit eingeschaltetem Fahrlicht geführt werden dürfen ist gesetzlich normiert. Es gilt zu beachten, dass dieses sich bei älteren Fahrzeugmodellen nicht automatisch einschaltet. Besonders bei längeren Ausfahrten ist regelmäßiges Pausieren besonders wichtig. Um Gefahren im Straßenverkehr rechtzeitig erkennen zu können und das vorausschauende Fahren zu trainieren, empfiehlt es sich an Fahrsicherheitstrainings teilzunehmen. Diese werden regelmäßig in Fahrsicherheitszentren veranstaltet. Nicht nur für die Motorradfahrer selber, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmer gilt es besondere Sicherheitstipps in Bezug auf Motorradsaison zu berücksichtigen. Zweiräder haben gewöhnlich ein schnelleres Beschleunigungsvermögen, welches nicht unterschätzt werden darf. Auf ausreichend Sicherheitsabstand ist auch beim Überholen (seitlicher Sicherheitsabstand) stets zu achten. Aufgrund ihrer kleinen Silhouette werden Zweiräder im Straßenverkehr oft übersehen. Allgemein gilt: die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. (jd)

