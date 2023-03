LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugensuche

Arnstadt (ots) - Drei geparkte Fahrzeuge wurden in der Zeit vom 17. März, 16.00 Uhr und heute Morgen, 06.30 Uhr beschädigt. Ein angegriffener VW war in der Straße "Am Rabenhold" und zwei weitere Pkw in der Willibald-Alexis-Straße abgestellt. Der oder die Täter beschädigten jeweils Fahrzeugscheiben und entwendeten aus dem Inneren unter anderem Werkzeuge im Wert von insgesamt ungefähr 2.000 Euro. Hinweise zum ...

mehr