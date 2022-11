POL-PPMZ: Versammlungen in Bingen

Bad Kreuznach (ots) - Am gestrigen Freitag, den 11.11.2022, wurde ein 73-jähriger Mann tot in seiner Wohnung in Bad Kreuznach aufgefunden. Erste Ermittlungen führten zur Festnahme eines 31-jährigen Tatverdächtigen. Dieser wurde am heutigen Tag, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach, dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar und ...

