Polizei Köln

POL-K: 220130-1-LEV 93-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Köln (ots)

Ein 93 Jahre alter Mann ist am Samstagmorgen (29. Januar) in Leverkusen-Lützenkirchen bei einem Verkehrsunfall gestorben. Gegen 10.45 Uhr war er mit seinem Wagen in der Strasse "Auf dem Bruch" aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit zwei geparkten Fahrzeugen kollidiert. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation starb der 93-Jährige noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen übernommen. (jk/rr)

