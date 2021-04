Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall:Auffahrunfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Mittwochabend gegen 17 Uhr war ein 75-jähriger VW-Fahrer auf der K2573 in Richtung B19 unterwegs. Dabei erkannte er zu spät, dass an der Einmündung in die B19 ein 36-jähriger Skoda-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Der 75-Jährige fuhr auf diesen auf, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell