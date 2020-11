Polizei Münster

POL-MS: Attacke an der Von-Steuben-Straße - Polizisten nehmen Täter fest

Nach einer Attacke mit Tritten und Schlägen gegen einen 38-Jährigen am Dienstag (10.11., 17.55 Uhr) an der Von-Steuben-Straße nahmen Polizisten die beiden Täter vorläufig fest.

Der Mann aus Schüttorf wartete auf einen Bus, als ihn die beiden Münsteraner im Alter von 21 und 22 Jahren unvermittelt angriffen. Aufmerksame Zeugen reagierten sofort und informierten unter anderem eine Polizeistreife in der Nähe über die Auseinandersetzung. Die Täter flüchteten in Richtung Hafenstraße. Im Rahmen der Fahndung konnte das Duo im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße festgenommen werden. Sie erwartet ein Strafverfahren. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten Schüttorfer in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Angriffs dauern an.

