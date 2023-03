Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Jugendlicher verletzt

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag verletzte sich ein junger Moped-Fahrer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kirschallee/Gehrener Straße. Der 16-Jährige befuhr die Kirschallee in Richtung Angelhäuser Straße und übersah offenbar eine bevorrechtigte Toyota-Fahrerin. Die 60-Jährige war in Fahrtrichtung Dannheim unterwegs. Es kam zur Kollision zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Der 16-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, sein Moped war nicht mehr fahrbereit. (ah)

