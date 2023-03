Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von Unfallort entfernt- Zeugensuche

Arnstadt (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr gestern, gegen 19.40 Uhr, auf der L3004 von Siegelbach in Richtung Arnstadt, kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Steinwand und kam anschließend mit seinem BMW im Straßengraben zum Stehen. Der unbekannte Fahrzeugführer verließ anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle. Offenbar befanden sich neben dem Fahrzeugführer noch zwei weitere männliche Personen in dem Pkw, diese flüchteten augenscheinlich zu Fuß in Richtung Arnstadt. Der silberfarbene BMW war nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Personen, die Hinweise zu den Fahrzeuginsassen oder deren Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0075787/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

