Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Widerstand gegen Polizeibeamte - Polizist durch 28-Jährigen verletzt

Herford (ots)

(jd) Nachdem es am Freitag (14.10.) zu einem Diebstahl in einem Supermarkt an der Straße Deichkamp gekommen war, trafen die Beamten vor Ort auf einen Tatverdächtigen, der von Mitarbeitern des Marktes an der Flucht gehindert wurde. Der Mann, bei dem es sich um einen 28-Jährigen aus Laatzen handelt, ist bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Daraufhin wurde der Mann von den Beamten zunächst zur Herforder Wache gebracht. Aufgrund einer möglichen Fluchtgefahr sollte er dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Zur Bestätigung der Gewahrsamsfähigkeit wurde er in ein Herforder Krankenhaus gebracht. Gegen 22.10 Uhr, nachdem die Gewahrsamsfähigkeit bescheinigt wurde, ergriff der 28-Jährige die Flucht in Richtung Schwarzenmoorstraße. Als die Beamten den Mann einholten, weigerte dieser sich, den Anweisungen der Polizisten Folge zu leisten. Der 28-Jährige griff zunächst einen Polizeibeamten mit einem Werkzeug an. In Folge der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung wurde ein Polizeibeamter verletzt. Dieser war aufgrund seiner Verletzungen nicht mehr dienstfähig. Weiteren Polizeibeamten, die hinzugerufen wurden, gelang es dann, den weiterhin stark Widerstand leistenden Mann, festzunehmen und dem Polizeigewahrsam zuzuführen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde hier eine Blutprobe entnommen.

