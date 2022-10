Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: 25-Jähriger auf Parkplatz verletzt - Zeugen beobachten Fluchtfahrzeug

Herford (ots)

(jd) Beamte der Polizei Herford wurden am Samstag (15.10.), um 3.50 Uhr alarmiert, nachdem es auf einem Parkplatz an der Bünder Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen war. Zeugen gaben an, dass ein 25-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen auf dem nahe einer Diskothek gelegenen Parkplatz von drei bisher unbekannten Personen mehrfach geschlagen wurde. Als der Mann zu Boden fiel, trat einer der unbekannten Männer mehrfach gegen seinen Körper. Im Anschluss fuhren sie mit einem Auto mit Herforder Zulassung in Richtung Umgehungsstraße. Der 25-Jährige wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten leiteten umgehend die Fahndung nach dem Fahrzeug sowie den von den Zeugen beschriebenen Personen ein. Erste Ermittlungen an der Halteranschrift in Hiddenhausen nach den beschriebenen Personen verliefen negativ, sodass die Ermittlungen andauern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell