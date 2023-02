Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Polizei ermittelt erfolgreich

Ein Autoknacker, der in Heidenheim sein Unwesen trieb, ist zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

In der Zeit vom 28.01.2023 bis 31.01.2023 kam es in Heidenheim zu einer Serie von Fahrzeugaufbrüchen. Ein zunächst Unbekannter stahl unterschiedliche Wertgegenstände wie Uhren, Schmuck, Geld und Brillen aus den Fahrzeugen. Dank eines Zeugenhinweises sowie intensiver Ermittlungen der Polizei Heidenheim und der Staatsanwaltschaft Ellwangen gelang es nun, den mutmaßlichen Täter zu ermitteln. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei Diebesgut, das den Aufbrüchen zugeordnet werden konnte.

Das Amtsgericht Heidenheim erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen Haftbefehl gegen den 29-Jährigen wegen Fluchtgefahr. Der Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an. Ein Teil der Beute, unter anderem Brillen und Schmuck, kann bislang nicht zugeordnet werden. Das Polizeirevier Heidenheim bittet weitere Geschädigte, sich unter Tel. 07321 322-432 zu melden.

