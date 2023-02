Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Gefahr durch fehlende Kanaldeckel

Am Sonntag entfernten Unbekannte in Eislingen sieben Schachtdeckel.

Gegen 6 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass in der Staufeneckstraße und in der Verlängerung der Staufeneckstraße in Richtung Salach, dem Öschweg, mehrere Schachtdeckel ausgehoben wurden. Die Polizei Eislingen fuhr sofort dort hin, um die Gefahr zu beseitigen. Sie stellte fest, dass bislang Unbekannte insgesamt sieben Kanaldeckel aushoben. Nur mit Hilfe eines Brecheisens war es möglich die teils verkanteten Schachtdeckel wieder einzusetzen.

Die Polizei Eislingen, Telefon 07161 8510, bittet Zeugen, die etwas hierzu sagen können, sich zu melden.

Hinweis:

Ob sich die Personen, die die Kanaldeckel entfernten, Gedanken darüber machten, welche Gefahren sie dadurch für andere Menschen schaffen, ist nicht bekannt. Noch ermittelt die Polizei nach den Tätern. Klar ist, dass es sich dabei nicht um einen einfachen "Streich" handelt, sondern um "Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr".

