Warnschüsse musste die Polizei am Sonntag in Biberach abgeben.

Zeugen meldeten den 26-Jährigen gegen 16.30 Uhr in der Kolpingstraße. Der stand dort mit einem Messer, schrie und randalierte herum. Mehrere Polizeistreifen rückten an. Die eingetroffene Polizei forderte den Mann auf, das Messer wegzulegen. Der 26-Jährige kam der Aufforderung nicht nach und näherte sich den Polizisten in drohender Haltung. Daraufhin gab ein Beamter einen Warnschuss ab. Daraufhin entfernte sich der Messerträger kurzfristig in entgegengesetzte Richtung. Weitere Polizeistreifen trafen ein und der 26-Jährige ging erneut in drohender Haltung auf die Polizisten zu. Sie mussten einen zweiten Warnschuss abgeben. Weiterhin setzte die Polizei Pfefferspray ein. Als dies Wirkung zeigte, warf der Mann das Messer weg und er konnte vorläufig festgenommen werden. Da sich dieser wohl in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachte die Polizei ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. In mindestens einem Fall soll eine Zeugin eine Video gefertigt haben. Auch sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei ist bei ihrer Arbeit oft auf die Informationen von Zeugen angewiesen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, in einem Fall wie diesem Verantwortung zu übernehmen. Stellen Sie sich vor, Ihnen wäre so etwas passiert.

