POL-DO: Schwerer Raub auf Tankstelle - Tatverdächtiger ermittelt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1419 Am Mittwochabend (18. Dezember) kam es in einem Waldstück in Westerfilde zu einem versuchten Raubdelikt. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Gegen 18:30 Uhr durchquerte die 16-jährige Dortmunderin ein Waldstück, als sich plötzlich ein unbekannter Mann vor sie stellte. Der mutmaßliche Räuber, ein 29-Jähriger aus Dortmund, ...

