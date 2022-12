POL-DO: A4 bei Olpe in Richtung Köln gesperrt: 49-jähriger Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Dortmund (ots) - Die Dortmunder Polizei war am 27. Dezember 2022 während einer Demonstration mit bis zu 320 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der Dortmunder Innenstadt im Einsatz. Angemeldet war die Versammlung unter dem Motto "Gegen das Massaker des türkischen Staates in Paris". Die Versammlung startete um 17:00 Uhr am Platz der Deutschen Einheit und endete gegen ...

mehr