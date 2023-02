LPI-J: Reifen zerstochen

Jena (ots) - Durch eine Zeugin erging am Montagmorgen die Information, dass die Scheiben eines Discounters in der Hermann-Pistor-Straße Beschädigungen aufweisen. Unbekannte hatten Gegenstände an die Scheiben geworfen, sodass diese ein Splitterbild aufwies. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen aktuell nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641-81 1504 E-Mail: ...

mehr