POL-PDKL: Heizungsbrand

Unkenbach (Donnersbergkreis) (ots) - Am frühen Dienstagabend wurde in der Talstraße versucht in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die bislang unbekannten Täter schlugen im rückwärtigen Bereich die Fensterscheibe eines an das Wohnhaus angrenzenden Wintergartens ein. Da sich ein Bewohner jedoch zu Hause befand, ließen sie von ihrer Tat ab, ohne ins Haus eingedrungen zu sein. An dem Fenster entstand ein Sachschaden von ...

