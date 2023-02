POL-UN: Kreis Unna - Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Kriminalstatistik 2022 für den Kreis Unna (ohne Lünen)

Werne (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag (11.02.2023) mehr als ein Dutzend Fahrzeuge in der Straße Bellingheide in Werne beschädigt. Die geparkten Fahrzeuge wiesen in den meisten Fällen Kratzspuren am Lack auf. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Werne unter der Rufnummer ...

