Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Tatverdächtiger nach mehreren Diebstahlsdelikten in Untersuchungshaft

Unna (ots)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Modegeschäft in der Unnaer Fußgängerzone gegen 13.20 Uhr am Montagmittag (13.02.2023) hat die Polizei einen 36-jährigen deutschen Staatsbürger festgenommen.

Im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Unnaer wegen zahlreicher weiterer Diebstahlsdelikte im Bereich Unna dringend tatverdächtig ist.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde Beschuldigte, der strafrechtlich bereits hinlänglich in Erscheinung getreten ist, am Dienstag (14.02.2023) einer Haftrichterin am Amtsgericht Unna vorgeführt. Diese erließ Untersuchungshaftbefehl. Der 36-jährige Unnaer wurde anschließend der Justiz übergeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell