Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Versuchter Rollerdiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 27. Juni 2023, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 28. Juni 2023, 6.15 Uhr, nahmen bislang unbekannte Personen im Birkenweg einen Roller der Marke Peugeot Elysio 125 mit. Das Fahrzeug wurde einige hundert Meter entfernt in einem Waldstück aufgefunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 28. Jun i2023, um 13.28 Uhr, fuhr ein Jugendlicher mit einem Kleinkraftrad auf der Cloppenburger Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er konnte lediglich eine Prüfbescheinigung vorlegen. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 28. Juni 2023, um 12.25 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Mann aus Molbergen mit einem PKW und Anhänger auf der Cloppenburger Straße, obwohl er nicht im Besitz einer hierfür erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Polizeibeamten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 28. Juni 2023 zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde in Cloppenburg, an der Löninger Straße, der auf einem Parkplatz ordnungsgemäß geparkte VW Golf eines 25-jährigen Cloppenburgers durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 28. Juni 2023 um 17:06 Uhr befuhr ein 27-jähriger Garreler die Hauptstraße in Garrel in Richtung Amerikastraße. Aus der Mozartstraße wollte nun ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach links auf die Hauptstraße aufbiegen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch das Fahrzeug des 27-jährigen Mannes beschädigt wurde. Der Schaden wird auf ca. 1.500,- EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich indes über die Straße An der Höhe vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/939420) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 28. Juni 2023, gegen 17:30 Uhr befuhr eine 58-jährige Cloppenburgerin auf dem Marktplatz in Richtung Eschstraße. Vom rechtsseitig gepflasterten Teil fuhr ein unbekannter Radfahrer auf den Marktplatz auf und stieß mit dem PKW der 58-jährigen Mannes zusammen. Am PKW entstand Sachschaden, der auf ca. 100,- EUR geschätzt wird. Der Radfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 28. Juni 2023 zwischen 12.00 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz an der Krankenhausstraße in Cloppenburg geparkter Mercedes-Benz, CLK 200, durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf ca. 3.000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

