Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - In Einfamilienhaus eingebrochen

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit von Donnerstagabend bis Samstag, 15:00 h, drangen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Florence-Nightingale-Straße ein. Die Täter brachen durch ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude ein und durchsuchten das gesamte Haus nach Wertsachen. Ob die Täter an Beute gelangten, wird noch ermittelt. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell