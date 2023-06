Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Lohne - Verwenden von verfassungswidrigen Kennzeichen / Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Mittwoch, 7. Juni 2023, 12.00 Uhr und Dienstag, 27. Juni 2023, 15.30 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person in der Christoph-Bernhard-Straße die dortige Brücke beim Ententeich, einen Mülleimer sowie ein Metallgeländer u.a. mit Hakenkreuzen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Diebstahl aus Kfz

Am Mittwoch, 28. Juni 2023, in der Zeit von 05.20 Uhr bis 05.25 Uhr entwendeten unbekannte Personen im Falkenweg, aus dem Fahrerhaus eines Lieferfahrzeuges einer Bäckerei, Taschen mit Bargeld. Das Fahrzeug war kurzzeitig vor dem Haupteingang auf dem Parkplatz eines dort ansässigen Supermarktes abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Dinklage - Einbruch auf Baustellengelände

In der Zeit zwischen Dienstag, 27. Juni 2023, 18.00 Uhr und Mittwoch, 28. Juni 2023, 7.00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einer Baustelle eines Kindergartens in der Straße In der Wiek und entwendeten Stromkabel von einer Bauheizung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 28. Juni 2023, um 17:15 Uhr befuhr ein 52-jähriger Lohner die Bahnhofstraße in Lohne in Richtung Dinklager Straße. Er beabsichtigte nach links in die Straße Am Bahnhof abzubiegen. Hier fuhr eine 57-jährige Lohnerin mit ihrem Pedelec in die entgegengesetzte Richtung. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß, wodurch die 57-jährige Frau schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 28. Juni 2023, um 12.45 Uhr befuhren eine 41-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden und ein 67-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden mit ihren Pkw nacheinander die Straße Am Hollo und beabsichtigen nach links auf die Dammer Straße aufzubiegen. Als die 41-Jährige ihr Fahrzeug abbremste, fuhr der nachfolgende 67-Jährige auf. Durch den Aufprall wurde die Pkw-Fahrerin leicht verletzt.

