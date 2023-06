Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter gestohlen

Halver (ots)

Ein 16-Jähriger war am Dienstag, zwischen 14:35 und 14:45 Uhr, in einem Drogeriemarkt an der Bahnhofstraße einkaufen. Währenddessen stellte er seinen E-Scooter vor dem Geschäft ab. Das zehnminütige Zeitfenster nutze offenbar ein u-bekannter Täter und stahl den nicht mit einem Schloss gesicherten E-Scooter. Täterhinweise nimmt die Polizeiwache Halver unter 02353/9199-0 entgegen. (schl)

