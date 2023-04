Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug aufgebrochen

Bad Frankenhausen (ots)

Ebenfalls in der Nacht vom 20.04. zum 21.04.2023 wurden aus einem Am Schlachtberg verschlossen abgestellten Fahrzeug zwei Rucksäcke und eine Reisetasche entwendet. Das Beutegut lag gut sichtbar im Fahrzeug. Der oder die Täter schlugen zwei Scheiben des Fahrzeugs ein und gelangten so an das Beutegut. Höhe des Schadens am Fahrzeug: 800 Euro, Höhe des Beuteschadens: 600 Euro.

