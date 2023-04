LPI-NDH: Fahrzeuge aufgebrochen

Nordhausen (ots) - Am 21.04.2023 gegen 17.00 Uhr kam es in der Grimmelallee in Nordhausen zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Motorrad und ein PKW beteiligt waren. Nach Zeugenaussagen fuhren beide Fahrzeuge hintereinander in stadtauswärtige Richtung. Der Motorradfahrer soll auf Höhe der Einmündung zur Heinrich-Zille-Straße deutlich beschleunigt und die zulässige Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten haben. Auf ...

mehr