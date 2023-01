Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(UL) Region - Betrüger aktiv

In diesen Tagen versuchen Unbekannte vermehrt ältere Menschen über das Telefon zu betrügen.

In den letzten Wochen rufen wieder vermehrt Betrüger bei Bürgerinnen und Bürgern an, um sie um ihre Ersparnisse zu bringen.

So auch am Mittwoch, als eine 77-Jährige aus Illerrieden einen Anruf von Unbekannten erhielt. Im Hintergrund war eine Frau zu hören, die vermeintlich schluchzte. Dann meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter. Dieser schilderte der 77-Jährigen, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht hätte und nun in Untersuchungshaft sitzt. Noch bevor es mit der inzwischen geläufigen Betrugsmasche zu einer Forderung von Geld kam, legte die Seniorin auf.

Mit derselben Masche riefen Unbekannte am Mittwoch bei einem Mann in Tomerdingen und einem weiteren Mann in Bad Boll an. Auch sie reagierten richtig, indem sie schnell das Gespräch beendeten und Anzeige erstatteten.

In Erolzheim versuchten Unbekannte mit einem falschen Gewinnversprechen eine 75-Jährige am Telefon zu betrügen. Da die Frau an keinem Gewinnspiel teilnahm, bemerkte sie den Betrug und meldete den Sachverhalt der Polizei.

Auch in Gingen an der Fils versuchten es Betrüger mit der Masche. Ein 75-Jähriger sollte für den Erhalt eines Gewinns eine Gebühr von 500 Euro bezahlen. Er zeigte sich daraufhin misstrauisch und erstattete Anzeige.

In allen Fällen ermittelt nun die Polizei. Dabei setzt sie auch auf Spezialisten der Polizei aus dem Bereich Cybercrime, die sich mit diesen Phänomenen besonders gut auskennen.

Bislang traten die Täter über Anrufe, vorwiegend bei Senioren, in Erscheinung. Dabei stellten sie sich als angebliche Polizisten, Söhne, Enkel oder andere Verwandte vor und täuschten so ihre Opfer. Eine angebliche Notlage der Anrufer sollte die Senioren dazu veranlassen, Geld und andere Wertgegenstände auszuhändigen.

Außerdem rät die Polizei bei telefonischen Gewinnmitteilungen zu grundsätzlichem Misstrauen. Die Betrüger zielen darauf ab, über fadenscheinige Angaben an das Geld ihrer Gesprächspartner zu kommen. Dabei variieren ihre Maschen. Ein tatsächlicher Gewinn setzt in aller Regel keine Vorauszahlung oder Bearbeitungsgebühr voraus!

Deshalb empfiehlt die Polizei:

- Seien Sie vorsichtig bei unbekannten Anrufern und Nachrichtenschreibern, vor allem, wenn bestimmte Forderungen gestellt werden. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen: Werden Sie angerufen oder angeschrieben, stellen Sie gezielte Fragen an den Absender nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf oder die Nachricht. - Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie dabei nicht die Rückruffunktion.

Wichtige Tipps zum Schutz von Telefonbetrügern erhalten Sie in der Broschüre "Vorsicht, Abzocke!". Diese finden sie bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

